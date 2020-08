Toulouse FC Mercato : Un attaquant ivoirien a signé (Off.)

Relégué en Ligue 2, le Toulouse FC s’est lancé à la quête de renforts cet été. Le Téfécé vient d’ailleurs de s’offrir les services d’un nouvel attaquant en la personne de Vakoun Bayo.

Le Toulouse FC recrute l’Ivoirien Vakoun Bayo

Le Toulouse FC veut revenir au plus vite en Ligue 1. Dernier du championnat la saison dernière, le club de la Ville rose veut signer son retour dans l’élite dès l’année prochaine. Pour se faire, le Téfécé continue de s’offrir des renforts cet été. Ce mercredi, le TFC a signé une nouvelle recrue offensive. Dans un communiqué, le club a annoncé la signature de Vakoun Bayo. L’attaquant ivoirien arrive en provenance du Celtic Glasgow. Il est prêté pour un an avec option d’achat par le club écossais. A noter qu’il ne lui restera qu’un an de contrat avec le champion d’Ecosse au terme de sa pige toulousaine.

Bayo pour remplacer Gradel au TFC ?

L’arrivée de Vakoun Bayo tombe au moment où son compatriote Max-Alain Gradel s’apprête à quitter le Toulouse FC. L’attaquant de 32 ans devrait prendre la direction de la Turquie. Un contrat de 3 ans l’attendrait à Sivasspor, 4e de Super Lig la saison dernière. Le Téfécé n’est pas opposé au départ de son capitaine à un an de l’échéance de son contrat. Une clause lui permettait d’ailleurs de partir du club en cas de relégation en Ligue 2. Gradel sur le départ, une place se libère donc pour Vakoun Bayo. A lui de convaincre la direction du TFC de le conserver au-delà de son prêt. Le natif de Daloa est la quatrième recrue estivale de Toulouse après Maxime Dupé, Steve Mvoué et Branco Van den Boomen.