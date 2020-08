PSG : Mbappé remplaçant, le XI de Tuchel pour Atalanta-PSG

La composition du PSG pour affronter l'Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions est tombée. Thomas Tuchel fait face à une cascade de blessures.

Le PSG sans Kylian Mbappé au coup d'envoi

Blessé le 24 juillet contre l'AS Saint-Etienne en finale de Coupe de France, Kylian Mbappé est de retour plus vite que prévu. Néanmoins, il ne peut pas tenir une place de titulaire et s'assiéra sur le banc des remplaçants. Egalement blessé, Marco Verrattine figure même pas sur la feuille de match. De son côté, Angel Di Maria est suspendu, ce qui a conduit l'entraîneur parisien à opter pour un 4-3-3. Devant le gardien Keylor Navas, Juan Bernat retrouve une place de titulaire, aux côtés de la charnière centrale Kimpembe - Thiago Silva. Thilo Kehrer occupera le flanc droit de l'arrière-garde francilienne. Au milieu, Ander Herrera a été préféré à Leandro Paredes, notamment de par son volume de jeu. Marquinhos évoluera en sentinelle, accompagné d'Idrissa Gueye à sa gauche. Enfin, Mauro Icardi, malgré ses dernières prestations en demi-teinte, se placera en pointe de l'attaque parisienne, que Neymar et Pablo Sarabia animeront sur les côtés.

La compo du PSG

4-3-3 : K. Navas - Kehrer, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Juan Bernat - Marquinhos, A. Herrera, Gueye - Sarabia, Icardi, Neymar.

Remplaçants : Sergio Rico, Bulka, A. Diallo, Mbe Soh, Dagba, Bakker, Paredes, Draxler, Ruiz-Atil, Kalimuendo, Choupo-Moting, Mbappé.