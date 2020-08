Arsenal Mercato : Sanson et Aouar ciblés par Mikel Arteta

Arsenal envisage de recruter Morgan Sanson ou Houssem Aouar cet été pour renforcer son entrejeu. Mais les milieux de terrain de l’OM et de l’OL semblent deux pistes trop compliquées pour les Gunners.

Morgan Sanson et Houssem Aouar sur la short list d’ Arsenal

Arsenal se prépare à un dégraissage massif. Selon de récentes informations du Daily Mail, ce ne sont pas moins de 9 joueurs qui sont appelés à se trouver une porte de sortie cet été. En retour, les Gunners doivent recruter pour combler le vide que ne manqueront certainement pas de laisser les partants. A cet effet, Mikel Arteta aurait déjà arrêté une liste où figurent en bonne place les noms de Thomas Partey (Atletico Madrid), Willian (Chelsea) et Philippe Coutinho (FC Barcelone, mais prêté au Bayern Munich). Une liste à laquelle il faudrait désormais ajouter les noms de Morgan Sanson (OM) et Houssem Aouar (OL). Selon les informations de TBR Football, les recruteurs d' Arsenal voudraient attirer l’un de ces deux joueurs de Ligue 1 pour l’associer au Ghanéen Thomas Partey au milieu du terrain.

Mission compliquée pour les Gunners

En libérant 9 joueurs, Arsenal pourrait renflouer ses caisses. En plus, ce dégraissage massif devrait réduire la masse salariale. Autrement dit, le club londonien aurait les moyens financiers suffisants pour se lancer aux trousses de Morgan Sanson ou de Houssem Aouar. Mais pour le vainqueur de la FA Cup, l’affaire est encore très loin d’être dans la poche. En effet, il faudrait d’abord vaincre la concurrence d’Everton, West Ham et Wolverhampton pour Morgan Sanson ou celle du PSG, la Juventus Turin et Manchester City pour Houssem Aouar. Dans l’un ou l’autre des cas, il s’agit d’une concurrence pléthorique et de qualité qui pourrait faire grimper les 40 millions d’euros réclamés par l’OM ou les 50 millions espérés par l’OL…