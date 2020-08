Le PSG s'en sort dans le temps additionnel et se qualifie !

Mené jusqu'à la 90e minute de jeu par l'Atalanta, le PSG a accéléré par deux fois et renversé le match de manière inespérée. Les Parisiens sont en demi-finale !

Mené à la mi-temps, le PSG a beaucoup vendangé

En se qualifiant ce soir, le Paris Saint-Germain décroche sa première demi-finale de Ligue des Champions depuis 25 ans. Mais jusqu'au bout du temps aditionnel, un tel scénario se trouvait à des années lumières de toute imagination raisonnable... Sauvé en début de match à deux reprises par Keylor Navas, de bien belle manière notamment sur une claquette pour repousser la tête d'Hateboer (11'), le PSG a également vendangé, avec Neymar en protagoniste principal qui perdait un premier face à face contre Sportiello (3'). Peu avant la demi-heure de jeu, les Bergamasques ont brillament ouvert la marque. Mario Pasalic, servi sur le côté droit par Duvan Zapata, trouvait le petit filet opposé de Navas d'un enroulé du gauche impeccable. Menés, les Parisiens réagissaient avec le virevoltant mais bien trop seul Neymar, qui manquait encore son duel contre Sportiello (42').

Paris chérit Choupo

Rentré à l'heure de jeu, Kylian Mbappé a dynamité l'attaque francilienne, se distinguant par des accélérations dangereuses sur son côté gauche. Mais alors qu'on atteignait la 90e minute de jeu et qu'une sorte de faux rythme s'était installé, le sauveur inattendu, Eric-Maxim Choupo-Moting, est entré en scène. D'abord, son centre parfait pour Neymar permettait au numéro 10 du PSG de remiser pour Marquinhos, et aux Parisiens de recoller au score, aidés par deux contres favorables. Dans la foulée, une Atalanta épuisée laissait bien trop d'espaces à Kylian Mbappé, et le champion du monde, mis en orbite par Neymar, trouvait en retrait la reprise de Choupo-Moting à bout portant, qui, en l'espace d'un temps additionnel, devient le sauveur inattendu du Paris Saint-Germain. En demi-finale, les joueurs de Thomas Tuchel affronteront le vainqueur du match entre Leipzig et l'Atlético Madrid.