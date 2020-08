PSG - Atalanta : La réaction de Neymar après la qualification

Le PSG est allé chercher son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions dans la douleur. Elu homme du match, Neymar s’est exprimé après l’exploit du Paris Saint-Germain.

Neymar « très content » après l’Atalanta

Le PSG ne pouvait pas rêver mieux comme cadeau le jour de ses 50 ans. Le Paris Saint-Germain s’est offert une remontada en 149 secondes en quarts de finale de la Ligue des Champions. Deux buts en fin de match de Marquinhos (90e) et Eric Maxim Choupo-Moting (90+3) ont permis aux Parisiens de se qualifier pour les demi de la C1. Bien qu’imprécis dans le dernier geste, Neymar a répondu aux attentes contre l’Atalanta Bergame. Après la rencontre, l’attaquant brésilien est revenu sur le succès des siens. L’ancien blaugrana révèle notamment y avoir cru jusqu’au bout. « On est très content de ce qu’on a fait. On a fait un grand match contre eux. On va se reposer, ça a été un match épuisant mentalement (…) Non, je n’ai jamais pensé à l’élimination, je n’ai jamais pensé à rentrer à la maison (…) On n’a jamais baissé les bras, même dans la difficulté », a assuré Neymar au micro de RMC Sport.

Ney ambitieux et classe envers Choupo

Auteur de 5 frappes durant la rencontre, le Brésilien a été le Parisien le plus dangereux. Ses efforts lui ont d’ailleurs valu d’être désigné homme du match. Une récompense qu’il a tenu à partager avec Eric Maxim Choupo-Moting, impliqué sur les deux buts parisiens. L’obstacle bergamasque surmonté, le Ney se projette sur la prochaine rencontre du PSG. L’ancien catalan réitère même son envie de décrocher la Ligue des Champions avec le club de la capitale. « Personne ne va m’enlever de la tête que j’ai envie d’aller en finale. Un autre palier va arriver, ce sera difficile, il va falloir régler ce qu’on peut, faire un autre grand match. J’espère qu’on ira en finale », a-t-il poursuivi. Paris affrontera le vainqueur du quart entre le RB Leipzig et l’Atlético Madrid. Son prochain adversaire sera connu jeudi.