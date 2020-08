OM Mercato : Offensive imminente pour Morgan Sanson

Les prétendants de Morgan Sanson, joueur de l’OM, se préparent à passer à l’action. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille semble avoir déjà décidé de la suite à donner à sa carrière.

Les prétendants de Morgan Sanson bientôt à ses trousses

L’OM n’aurait pas encore bouclé son recrutement estival malgré le transfert de Pape Gueye (Le Havre AC) et le prêt de Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund). « Il devrait y avoir un recrutement, mais pour ça il faut vendre. C’est là le hic », prévient Florent Germain via le Podcast After Marseille. Le correspondant à Marseille de RMC Sport estime que l’Olympique de Marseille devrait alors « vendre des joueurs comme Sanson, Lopez ou Sarr ». Parmi ces trois joueurs, Morgan Sanson devrait bientôt voir ses prétendants se bousculer au portillon. Florent Germain assure avoir entendu des « échos » selon lesquels « on essaye de s’activer pour Sanson, qui a une petite valeur marchande ».

Quelle réponse de l’ancien Montpelliérain ?

Les prétendants de Morgan Sanson ont beau s’activer, rien ne garantit que l’un d’eux obtiendra sa signature. En effet, Florent Germain assure que « Villas-Boas n’a pas reçu dans son bureau un joueur qui lui a dit qu’il avait une offre qui lui plaisait et qu’il voulait partir ». Il s’agit alors d’une agitation sans offre concrète. Autrement dit, aucun prétendant n’a encore transmis les 40 millions espérés par les dirigeants marseillais avant de laisser filer le natif de Saint-Doulchard. Aussi, le joueur de 25 ans ne semble lui-même pas motivé à quitter l’OM avec lequel il compte bien participer à la Ligue des Champions...