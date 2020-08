PSG : Éric Choupo-Moting, l’heure de gloire du ridiculisé

Certains se demandaient, il y a encore quelques jours, ce qui avait bien pu convaincre les recruteurs du PSG chez Éric Choupo-Moting. Chacun a trouvé la réponse à sa question mercredi soir, lors du match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain face à l'Atalanta Bergame (2-1).

Éric Choupo-Moting, le sauveur du PSG

Le PSG s’en est remis à Éric Choupo-Moting, son sauveur face à l’Atalanta Bergame, hier soir en Ligue des Champions. Le joueur en fin de contrat n’aurait pas dû sauver le club de la capitale parce qu’il n’a pas été prolongé sur la durée. Il n’a été sur la pelouse du stade La Luz que parce qu’il a bien accepté l’offre de quelques mois de contrat qui permettrait au Paris Saint-Germain d’aller au bout la Ligue des Champions. Edinson Cavani, une des anciennes stars du club de la capitale, n'avait pas accepté un tel sacrifice. Une fois cette compétition terminée, il devra se trouver un nouveau point de chute. C’est pourtant ce joueur à l’avenir précaire qui a sauvé le PSG du naufrage portugais qui le visait malgré la présence de ses meilleurs joueurs sur la pelouse.

Le Paris SG prolongera-t-il le contrat de son attaquant ?

Le club de la capitale sombrait peu à peu avec la belle résistance que lui opposait l’Atalanta. Le club italien a pris l'avantage au score en première mi-temps avant de se mettre à protéger son dernier carré. La meilleure défense étant l'attaque, les Italiens ont continué de pousser sans se soucier de fermer le jeu. Les rares percussions de Neymar et les passements de jambes de Kylian Mbappé ne permettaient pas d’apporter la réplique à Mario Pasalic, l’ancien joueur de l’AS Monaco, buteur à la 26e minute pour le club italien. Entré en jeu à la 79e minute du match, Éric Choupo-Moting est devenu le joueur providentiel. Il travaille sur le ballon du premier but inscrit par Marquinhos avant d’éviter les prolongations au Paris Saint-Germain. Le Camerounais, régulièrement trollé sur les réseaux sociaux par les fans parisiens, marque le but de la victoire (90+3). Le PSG rejoint, grâce à lui l'indésirable, la demi-finale de la Ligue des Champions. Le peuple parisien reconnait enfin le talent d’un joueur effacé par Neymar, Kylian Mbappé, Edinson Cavani ou encore Mauro Icardi, transparent mercredi. Le PSG laissera-t-il Éric Choupo-Moting quitter ses rangs sans le prolonger ? Malgré le manque de reconnaissance dont il a pu souffrir à Paris, le buteur de nationalité allemande, a inscrit 11 buts depuis 2018 en 50 matchs.