ASSE: Claude Puel explique la défaite contre le Stade Rennais

L’ ASSE, privée de plusieurs cadres, s’est inclinée contre le Stade Rennais (3-0) en match amical au Roazhon Park. Claude Puel a livré les raisons de cette lourde défaite sur le site internet du club ligérien.

SRFC - ASSE : Claude Puel pointe le manque de fraicheur physique.

L’ ASSE et son équipe de jeunes joueurs n’ont pas fait le poids devant le Stade Rennais FC mercredi. Les Stéphanois ont été sèchement battus par le SRFC lors de leur avant-dernier match de préparation. Menés (1-0) en première période, suite à un but de M'Baye Niang, les joueurs de l' ASSE ont encaissé deux autres buts en deuxième période. Cette catastrophe a été confirmée après l'entrée en jeu du jeune gardien de but Stefan Bajic, à la place de Jessy Moulin. Mathieu Debuchy s’était entre-temps blessé au genou et il était sorti après 26 minutes de jeu. Selon les explications de Claude Puel, son équipe a flanché physiquement. « Je ne nous ai pas trouvés très bien physiquement. On a été moins conquérants et moins frais. Il nous a manqué de l’audace et du jus pour nous imposer. On a manqué de rythme et de simplicité… », a-t-il justifié. À la question de savoir s’il regrette d’avoir constitué son équipe avec beaucoup de jeunes joueurs, le coach de l’ASSE a répondu : « Des jeunes se font les dents et apprennent en situation. Ils font parfois des erreurs, mais ça fait partie de leur enseignement. Ce temps de jeu leur sera bénéfique plus tard ».

Claude Puel estime par ailleurs que le cas de COVID-19, déclaré dans son groupe la semaine dernière, a un peu perturbé la préparation du match contre le Stade Rennais FC. Il rappelle que les Verts de l'AS Saint-Étienne ont fait « une semaine d’entraînement presque individualisée, car ils ne pouvaient pas être tous ensemble, lors des séances ». « C’était assez pénalisant de devoir préparer cette rencontre de la sorte », dit-il. Selon l’entraineur de l’ASSE, cette situation explique en partie, « le manque de repères et le retard sur leur adversaire ».

Les Verts avaient enregistré 4 victoires celle au Stade Rennais

Rappelons que l'AS Saint-Étienne avait battu en match amical le GFA Rumilly (4-1), l'OGC Nice (4-1), Charleroi (4-0) et les Girondins de Bordeaux (4-2). Avant la défaite contre le SRFC, l'équipe de Claude Puel avait perdu un seul match face au RSC Anderlecht. Samedi, les Stéphanois affronteront Angers SCO, au Stade Raymond Kopa (17h), lors de leur dernier match de préparation.