FC Nantes : Waldemar Kita moqué par les fans du SRFC

Waldemar Kita, le président du FC Nantes, fait l'objet de moqueries de la part de fans du Stade Rennais. Alors qu'ils fêtaient la qualification de leur équipe à la prochaine Ligue des Champions sans passer par les barrages, les supporters rennais se sont souvenus des propos du patron des canaris.

Le Stade Rennais FC directement qualifié en phase de poules de la C1

Le FC Nantes de Waldemar Kita surclassé par le SRFC















Classé 3e de Ligue 1, le Stade Rennais devait passer par les tours préliminaires pour espérer se qualifier en phase de poules de la Ligue des Champions. Mais ce ne sera plus le cas. En effet, en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue Europa, l’Inter Milan, Manchester United , Shaktar Donetsk et le FC Séville ont permis au SRFC d’être directement propulsé en phase de poules de la Ligue des Champions, une première dans son histoire. Comme il fallait s’y attendre, les supporters bretons ont massivement manifesté leur joie pour célébrer l’événement. Ce fut également une occasion pour eux de régler quelques comptes avec le président du FC Nantes, le club rival du Stade Rennais.Les fans du Stade Rennais FC n’ont pas fait qu’exprimer leur satisfaction pour cette performance. Via plusieurs messages sur les réseaux sociaux, ils se sont rappelés une attaque du président du FC Nantes , Waldemar Kita, contre leur club de coeur. En effet, de passage dans l’émission le Late Football Club en 2017, le dirigeant nantais se félicitait d’avoir « dépensé 15 millions d’euros » lors du mercato estival pour signer 3 bons joueurs. Un journaliste de Canal+ avait alors fait remarquer à Waldemar Kita que « 15 millions d’euros, ce n’est pas le même prix qu’Ismaïla Sarr ». En guise de réponse, Waldemar Kita avait lâché : « Oui, mais où est-ce qu’est Rennes aujourd’hui ? ». Depuis cette date, le SRFC a parcouru du chemin, avec un sacre en coupe de France, une qualification en 8e de finale de la Ligue Europa et une qualification en phase de poules de la Ligue des Champions. Le FC Nantes de Waldemar Kita n’a pas réalisé autant de progrès dans le même intervalle de temps.