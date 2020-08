PSG – Atalanta : Eliminé, Gasperini accuse Kylian Mbappé

L’aventure européenne de l’Atalanta Bergame s’est arrêtée mercredi contre le PSG. Gian Piero Gasperini sait ce qui a joué en défaveur des siens qui tenaient pourtant la qualification jusqu’à la 90e minute.

Gian Piero Gasperini pas prêt d’oublier Kylian Mbappé

Jusqu’à la 90e minute, l’Atalanta Bergame tenait sa place pour les demi-finales de la Ligue des Champions. En l’espace de 149 secondes, le club italien a subi une remontada expresse en concédant des buts de Marquinhos et Eric Maxim Choupo-Moting. Gian Piero Gasperini pointe l’état d’esprit de ses poulains sur cette fin de match. « On pensait que le match était plié, c’est dur. Quand on a mené, on a plutôt bien géré », explique le coach de « La Dea ». Le technicien italien confirme également que son équipe a beaucoup souffert suite à l’entrée de Kylian Mbappé, pourtant incertain avant la rencontre. « Son entrée a donné une énergie au PSG qui était en train de perdre le match, cela a été fondamental de par ce qu’il a apporté. Le but de l’égalisation, surtout, nous laisse beaucoup d’amertumes », indique-t-il.

Bergame n’a pas à rougir

Défait par le Paris Saint-Germain, Gian Piero Gasperini voit désormais son bourreau aller jusqu’au bout de la compétition. « Le PSG a de bonnes probabilités de jouer la finale », estime-t-il. Alors que l’aventure européenne se poursuit pour Paris, la saison est terminée pour l’Atalanta Bergame. La formation italienne a été l’une des grosses surprises en Europe cette année. En Serie A, elle a fini à la 3e place avec la meilleure attaque du championnat. Elle a surtout épaté en Ligue des Champions. Les hommes de Gasperini avaient pourtant mal embarqué leur campagne avec trois défaites lors des trois premières journées. Pour sa première en C1, son parcours est atypique. Ses adversaires pour la prochaine campagne européenne sont prévenus.