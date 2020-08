Stade Rennais Mercato : 3 joueurs vont venir au SRFC

Le Stade Rennais va bien recruter de nouveaux joueurs ce mercato estival. Selon le président du club breton, au moins trois joueurs débarqueront au SRFC avant la fin du marché des transferts.

Le Stade Rennais va faire le plein de recrue

Rennes est qualifié pour la Ligue des Champions de la saison prochaine. Forcément, l’effectif de l’entraîneur Julien Stéphan doit être amélioré. Le président du SRFC Nicolas Holveck est le premier à le comprendre. Dans une intervention à L’Equipe, le dirigeant du Stade Rennais FC a confié : « Le mercato ne va pas être orienté différemment. On avait déjà des cibles bien déterminées. On avait encore trois postes à pourvoir. J’avais dit qu’en cas de qualification en Ligue des Champions on pourrait étoffer davantage l’effectif. » Les Rouge et Noir ont évité les barrages grâce aux résultats de Manchester United, FC Séville, l’Inter Milan et le Chaktior Donetsk.

Un attaquant et deux défenseurs attendus au SRFC

Même si le SRFC pourrait recruter plus de 3 joueurs avant la fin du mercato, Nicolas Holveck a listé les profils de joueurs recherchés en priorité. Il a ajouté : « On pourra éventuellement recruter quelques compléments et étoffer l’effectif en vue de la Ligue des Champions… On est à la recherche de deux défenseurs centraux et d’un attaquant axial. » Pour la défense, Nayef Aguerd de Dijon FCO devrait signer au club dans les prochains jours. Les dirigeants des deux clubs seraient proches d’un accord pour le transfert du marocain. Sa venue au Stade Rennais devrait se négocier autour de 4 millions d’euros.

Il faut noter que Rennes a battu l’AS Saint-Étienne 3-0. Les deux équipes s’affrontaient en match amical de préparation de la saison à venir.