OL : Après Cornet et Denayer, un défenseur touché avant City

L’ OL a enregistré un nouveau blessé avant son quart de finale de Ligue des Champions contre Manchester City, samedi prochain, à Lisbonne.

OL : Kenny Tete touché au mollet !

Après Jason Denayer et Maxwel Cornet touchés lors du match entre l’OL et la Juventus samedi dernier, Kenny Tete a rejoint l’infirmerie. D’après les indiscrétions de L’Équipe, il a ressenti une douleur à un mollet et est resté à l’écart de l’entraînement collectif. Le défenseur latéral droit néerlandais n’avait pas joué le quart de finale retour contre les Bianconeri. S’il est indisponible dans 48 heures, Rudi Garcia ne devrait pas se faire du souci, il peut compter sur le titulaire Léo Dubois et sa doublure Rafael.

Denayer et Cornet dans le groupe à l'entraînement

Concernant Jason Denayer et Maxwel Cornet, ils se sont entraînés normalement avec le groupe de l’OL, tout en étant ménagés, d'après le quotidien sportif. S’ils n’ont pas de rechute, le défenseur central et l’ailier gauche pourraient tenir leur place de titulaire contre les Citizens dans deux jours. Le Belge avait été touché aux adducteurs et avait cédé sa place à Joachim Andersen, à l’heure de jeu, lors du match contre la Juventus. Quant à l’Ivoirien, il avait ressenti une gêne à une cuisse, mais était resté sur le terrain jusqu'à la qualification lyonnaise.