PSG : Marquinhos dévoile la stratégie de la qualification

Après avoir renversé l’Atalanta Bergame (2-1) en quart de finale mercredi soir, le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions. Marquinhos, auteur du but égalisateur des Parisiens, a révélé la stratégie qui a permis d’arracher la victoire, dans le temps additionnel.

PSG : Marquinhos, « il fallait trouver vite les attaquants... »

Mené dès la 26e minute de jeu par l’Atalanta Bergame, le PSG a cru à la qualification jusqu’au bout. Ainsi, Neymar dans un grand jour, Kylian Mbappé et leurs coéquipiers ont réussi à renverser leurs adversaires lombards, dans les tout derniers instants du match décisif. Marquinhos a d'abord égalisé (1-1, 90e) et Éric Maxim Choupo-Moting, entré en jeu à la 79e minute à la place de Mauro Icardi, a offert la qualification au Paris Saint-Germain (2-1, 90e + 3). Le Brésilien est satisfait que leur plan ait marché. « C’est incroyable. On a fait un bon match. Il fallait y croire jusqu'à la fin, c'est ce qu'on a fait », a-t-il déclaré, après la qualification pour les demi-finales, 25 ans après. Marquinhos révèle que « la motivation et la foi » qu’ils avaient ont été déterminantes dans la victoire. Surtout Neymar qui « a été un joueur clé, pendant tout le match ». « On savait que l'Atalanta fait un bon pressing et joue en un contre un, en défense. Du coup, dès qu'on récupérait le ballon, il fallait trouver vite les attaquants, car on savait qu'ils allaient faire la différence », a expliqué le polyvalent défenseur, repositionné au milieu de terrain.

Les Parisiens connaîtront leurs adversaires ce soir

Notons que le PSG affrontera le vainqueur du quart de finale entre l'Atlético Madrid et le RB Leizig, prévu ce jeudi soir (21h). Cette demi-finale est programmée le mardi 18 août au Stade de La Luz, à Lisbonne. Paris est donc à un match d'une finale historique prévue le 23 août. S'ils atteignent la finale, les Rouge et Bleu tomberont, soit sur le Bayern Munich, le FC Barcelone, Manchester City ou l'Olympique Lyonnais.