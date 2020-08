Stade de Reims Mercato : David Guion aidé par Bordeaux

Le Stade de Reims a été largement battu par les Girondins de Bordeaux (0-4) en match amical. Cette défaite a donné à David Guion l’occasion d’accentuer sa pression sur Jean-Pierre Caillot pour la signature d’une dernière recrue défensive cet été.

Le Stade de Reims étrillé par les Girondins de Bordeaux

Le Stade de Reims et les Girondins de Bordeaux ont livré un match amical pour se mettre en condition en attendant la reprise de la Ligue 1 dans un peu plus d’une semaine. Cette rencontre s’est soldée par une défaite fleuve des Stadistes face aux Girondins (0-4). Un coup terrible pour David Guion, qui avait été félicité pour avoir doté le Stade de Reims d’un solide système défensif au point d’avoir fait de ce club la meilleure défense de Ligue 1 la saison dernière. Selon le technicien champenois, cette raclée est « une piqûre de rappel utile, qui montre » que le club stadiste « ne devra jamais s’éloigner de » son « état d’esprit et de » ses « valeurs », à savoir de solides « fondamentaux » défensifs « sur lesquels… continuer à construire en ajoutant davantage d’arguments offensifs ».

David Guion fait craquer Jean-Pierre Caillot

L’entraîneur rémois ne s’est pas contenté de ruminer sa frustration. David Guion aurait profité de cette cuisante défaite pour accentuer sa pression sur le président Jean-Pierre Caillot afin de signer une dernière recrue estivale, un défenseur central. Aucun nom n’a filtré pour l’instant, mais L’Equipe annonce que c’est désormais « probable » qu’un nouveau défenseur central soit signé par le président rémois, qui avait pourtant déclaré que le recrutement estival du Stade de Reims était terminé.