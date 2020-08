ASSE : Quel sort Claude Puel réserve aux joueurs écartés ?

Après la défaite de l’ ASSE face au Stade Rennais, des inquiétudes ont ressurgi, surtout concernant la défense. Claude Puel l’a reconnu, et n’exclut pas le possible retour en grâce de quelques-uns des joueurs écartés.

ASSE : Puel évoque le possible retour des joueurs repoussés

Claude Puel a écarté plusieurs cadres de l’ASSE pour le stage démarré à Dinard mercredi. Et son équipe de jeunes joueurs s’est lourdement incliné face au Stade Rennais (3-0), en amical, au Roazhon Park. Interrogé sur le sort des indésirables, l’entraineur de l’AS Saint-Étienne n’exclut pas le retour de certains dans le groupe. « Rien n’est jamais définitif dans la gestion d’un groupe… », a-t-il répondu, après la défaite à Rennes. Vu la fébrilité défensive face au Rennais, Claude Puel doit reconstruire sa défense, après le départ à la retraite de Loïc Perrin et le transfert de William Saliba à Arsenal. « On a beaucoup de joueurs de qualité, notamment offensivement. Mais on reste peut-être un peu léger sur l’aspect défensif », a-t-il souligné, tout en indiquant qu’il « faut aussi permettre aux jeunes de s'aguerrir ».

La longue liste de joueurs non désirés par Claude Puel

Rappelons que le coach de l’ASSE s’est passé de quatre cadres : Wahbi Khazri (29 ans), Ryad Boudebouz (30 ans), Yann M’Vila (30 ans) et Stéphane Ruffier (34 ans), mais aussi des flops : Loïs Diony, Sergi Palencia (arrière latéral droit) et Harold Moukoudi (défenseur central). Touché à la cuisse, lors du match amical contre le RSC Anderlecht, le 18 juillet dernier, le latéral gauche brésilien Gabriel Silva (29 ans) est également absent à Dinard (en Bretagne).