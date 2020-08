OL : LdC, le groupe de Rudi Garcia contre Manchester City

Le coach de l’ OL a officialisé la liste de joueurs retenus pour affronter Manchester City, en quarts de finale de la Ligue des Champions, samedi (21h). Touchés contre la Juventus, Maxwel Cornet et Jason Denayer y figurent.

OL : Rudi Garcia reconduit le groupe qui a éliminé la Juve

L’OL se déplace ce jeudi à Lisbonne avec un groupe de 25 joueurs. Les joueurs qui ont obtenu la qualification lors du 8e de finale retour, aux dépens de la Juventus à Turin, sont tous présents. En effet, Rudi Garcia a reconduit son même groupe et y a ajouté le jeune gardien de but, Malcolm Barcola (21 ans). Ayant eu des alertes musculaires contre la Vieille Dame, Maxwel Cornet, Jason Denayer et Kenny Tete sont bel et bien dans le groupe pour en découdre avec Manchester City. C’est en tout cas une bonne nouvelle pour le premier, car il aime bien les Citizens. Le polyvalent ailier de l'OL avait filé trois buts à l’équipe de Pep Guardiola en phase de poule de la Ligue des Champions, édition 2018-2019. Il avait marqué 1 but lors de la victoire de l’OL (1-2) à l’Etihad Stadium et avait réalisé un doublé (2-2), au Groupama Stadium, au retour. Maxwel Cornet est désormais le bourreau de City et de son chevronné technicien espagnol.

Le groupe lyonnais contre Manchester City

GARDIENS de BUT : Lopes, Tatarusanu, Barcola - Défenseurs : Rafael, Dubois, Tete, Marcelo, Denayer, Andersen, Marcal, Kone, Melvin Bard, S. Diomande - MILIEUX de TERRAIN : Thiago Mendes, Caqueret, Jean Lucas, Aouar, Reine-Adelaide, Bruno Guimaraes - ATTAQUANTS : Traore, Dembele, Memphis, Cornet, Cherki, Toko Ekambi.