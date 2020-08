Rachat de l'OM : Mohamed Ayachi Ajroudi revient à la charge

On croyait l’affaire du rachat de l'OM par Mohamed Ayachi Ajroudi enterrée en raison de l’expiration du délai qui avait été accordé à Frank McCourt pour prendre une décision. Le bras droit de Mourad Boudjellal tient toujours à racheter l’Olympique de Marseille. Sauf que cette fois, les négociations ne sont plus médiatisées.

Rachat de l'OM : Mohamed Ayachi Ajroudi négocie avec Frank McCourt

Mohamed Ayachi Ajroudi n’a rien perdu de son désir de racheter l’OM malgré le refus deFrank McCourt de le lui vendre. Le 29 juillet dernier, l'homme d'affaires franco-tunisien avait formulé une "dernière offre ferme", valable selon lui les "dix prochains jours ouvrables". Le candidat au rachat de l’OM n’aurait en réalité pas encore renoncé à son projet malgré l'absence de réaction de l'actuel propriétaire de l'Olympique de Marseille. Cette fois, la stratégie adoptée ne laisse pas place aux sorties médiatiques ni aux déballages publics. Tout se fait désormais dans la discrétion des bureaux feutrés. Selon un communiqué de Wingate ce jeudi, le natif de Gabès continue de « discuter de manière professionnelle et confidentielle et sans pression ni de la presse ni de quiconque » pour le rachat du club phocéen.

Plus de délai de réflexion imposée à Frank McCourt

Et pourtant, on pouvait croire que l’investisseur franco-tunisien avait jeté l’éponge après l’expiration du délai de 10 jours imparti à Frank McCourt. Mais dans son communiqué, Wingate explique que, contrairement à ce que les médias ont fait croire, « la limitation temporelle de leur offre à M. Frank McCourt et du complément d'offre à l'attention de la mairie de Marseille (pour le stade Vélodrome, ndlr), n’est pas un ultimatum au club, à ses actionnaires ou à la mairie de Marseille ». La banque mandatée pour négocier le rachat de l’OM soutient qu’il était tout simplement question de montrer que ses « clients sont conscients du temps nécessaire au travail restant à faire pour préparer le club à confronter ses prochaines échéances et challenges sportifs ».

L'Olympique de Marseille vraiment à vendre ?

Du côté de l'Olympique de Marseille, les dirigeants ne se comportent pas comme des personnes engagées dans un processus de vente. Jacques-Henri Eyraud, le président du club, a récemment procédé à des nominations. En plus de la nomination de Hugues Ouvrard, le directeur général délégué de l'Olympique de Marseille, le français a fait venir Pablo Longoria dans un rôle de super directeur sportif. Les recrutements effectués et d'autres toujours en négociations ne laissent pas penser à la préparation d'une sortie de Frank McCourt du club qu'il a racheté à la famille Dreyfus.