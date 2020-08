Ex- Juventus : Le message de Blaise Matuidi à Deschamps

Après trois ans à la Juventus de Turin, Blaise Matuidi s’est lancé dans une aventure en MLS. Nouveau joueur de l’Inter Miami de David Beckham, le champion du monde n’a pas dit adieu aux Bleus.

Blaise Matuidi reste à l’écoute de Didier Deschamps

Après la Ligue 1 et la Serie A, Blaise Matuidi va découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. Le milieu de 33 ans s’est engagé avec l’Inter Miami, la nouvelle franchise de MLS fondée par David Beckham. Alors qu’il se lance dans une aventure américaine, il n’est nullement question de pré-retraite internationale pour le Toulousain. Il avoue à ce sujet avoir discuté avec Didier Deschamps. « Aujourd’hui, cette décision peut avoir un impact sur ma carrière internationale, j’en ai discuté bien sûr avec le sélectionneur (…) Il pourra toujours compter sur moi si besoin. L’équipe de France, c’est ma vie, c’est tout, j’ai toujours pensé à l’équipe de France en priorité. J’ai été et je suis l’un des soldats de l’équipe de France », a expliqué le milieu à Bros Stories.

Les raisons d’une signature en MLS

Au cours de son entretien, Blaise Matuidi a également justifié son transfert à l’Inter Miami. L’ancien Parisien y voit une opportunité d’avoir plus de temps pour sa famille. Il estime que la pression sera moindre aux Etats-Unis qu’en Europe. « Depuis plus de dix ans, il y a une grosse pression tous les trois jours. Arrivé à 33 ans, tu penses à autre chose aussi. Je reste un compétiteur, mais la notion de plaisir dans le travail, j’ai envie qu’elle prenne un peu plus le dessus », a souligné le champion du monde tricolore. Blaise Matuidi pourrait disputer son premier match avec l’Inter le 23 août contre Orlando City.