LOSC Mercato : Jonathan David justifie son choix lillois

Recruté officiellement par le LOSC mardi, Jonathan David a été présenté en conférence de presse ce jeudi. Le jeune attaquant a justifié son choix de venir à Lille.

LOSC : Jonathan David séduit par « le projet sportif »

Jonathan David a signé un contrat de 5 ans avec le LOSC, en provenance de La Gantoise (Belgique), pour un montant de 32 M€. Deux jours après sa signature, il a été présenté à la presse, au Domaine de Luchin. La recrue de 20 ans avoue qu’elle n’a pas hésité à répondre à la sollicitation des Dogues. Né aux États-Unis et de nationalité Américano-Canadienne, le successeur de Victor Osimhen connait bien Timothy Weah qui est aussi Américain. Jonathan David assure que le LOSC est un « bon club en Ligue 1 », le club parfait « pour continuer de jouer et de progresser ». Il avoue avoir été attiré par « le projet sportif ». Sur son transfert qui a mis du temps à se finaliser, le natif de Brooklyn n’avait aucun doute « que ça allait le faire ». « J’avais fait mon choix très tôt de venir ici. Il y a de très bons joueurs et un collectif de qualité. Je pense que le style de jeu du club peut me correspondre », a-t-il souligné. Jonathan David a évoqué aussi ses ambitions avec sa nouvelle équipe. Il « vise le plus haut possible et souhaite tout simplement être performant », chaque fois que Christophe Galtier lui fera confiance.

Jonathan David dans les pas de Victor Osimhen

Comparé à Victor Osimhen, le transfuge du KAA Gent estime qu’il n’a pas le même profil que le buteur lillois transféré au SSC Naples, bien qu’ils aient un parcours similaire. Rappelons que le Nigérian a joué au Sporting de Charleroi (en Belgique) avant de rejoindre Lille. « Victor est un joueur exceptionnel, il l’a prouvé en Belgique et en France. Après, nous avons deux profils très différents », a indiqué Jonathan David, avant de faire l'annonce suivante : « Si tout s’est bien passé pour lui au LOSC, il n’y a pas de raison que tout ne se passe pas bien aussi pour moi ».