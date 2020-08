Stade Rennais Mercato : Signature imminente d’un défenseur

Longtemps annoncé, le transfert de Nayef Aguerd au Stade Rennais devrait être officialisé dans les prochaines heures. Le SRFC et le Dijon FCO ont réglé les derniers détails de l’opération.

Nayef Aguerd au Stade Rennais vendredi

Après Martin Terrier, le Stade Rennais va accueillir sa deuxième recrue estivale dans les prochaines heures. L’Équipe révèle ce jeudi que le SRFC est parvenu à un accord avec le Dijon FCO pour le transfert de Nayef Aguerd. Le quotidien sportif assure que le défenseur de 24 ans va passer sa visite médicale vendredi avant de parapher un contrat de 4 ans avec le club breton. Le montant du transfert serait proche des 5 millions d’euros bonus compris. Arrivé au DFCO en 2018, l’international marocain (2 sélections) a disputé 24 rencontres au total avec le club bourguignon, dont 12 la saison dernière. Il ne lui restait plus qu’un an de contrat avec Dijon. Depuis l'échec de la piste Mohammed Salisu qui a rejoint Southampton, Rennes s'est rabattu sur Nayef Aguerd qui n'était pourtant que 3e sur la liste des priorités du club à ce poste.

Le SRFC, un bon choix pour Nayef Aguerd ?

En signant au SRFC, Nayef Aguerd espère disposer d’un meilleur temps de jeu qu’à Dijon. Avec la campagne à venir en Ligue des champions, le Marocain aura sans doute cette opportunité sous les ordres de Julien Stéphan. Il pourrait également signer ses premières apparitions dans la reine des compétitions européennes. Après Aguerd, le SRFC attend d’autres renforts en vue de sa campagne européenne. Nicolas Holveck veut encore s’offrir un autre défenseur central et un attaquant. Après l'officialisation de la qualification du Stade Rennais pour les phases de poules de la Ligue des Champions, le président Nicolas Holveck a cité la liste des priorités mercato de son club. Rennes va selon lui recruter un attaquant et deux défenseurs. Il n'écarte pas non plus la possibilité de transferts de joueurs supplémentaire.