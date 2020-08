RC Lens Mercato : Un gardien lensois vers la D3 espagnole ?

Particulièrement actif dans le sens des arrivées depuis le début du mercato, le RC Lens pourrait laisser filer un gardien. Désormais troisième dans la hiérarchie à ce poste, Didier Desprez intéresserait un club en Espagne.

Une touche en Espagne pour Didier Desprez

Le RC Lens a recruté pas mal de joueurs cet été. L’objectif de la direction est de disposer d’un effectif compétitif pour son retour en Ligue 1 la saison prochaine. Seulement, avec ces recrutements, certains anciens vont voir leur temps de jeu s’amenuiser considérablement. C’est notamment le cas de Didier Desprez. Avec l’arrivée de Wuilker Farinez, le portier de 20 ans n’est plus que le troisième dans la hiérarchie des gardiens. Voulant profiter de sa nouvelle situation, un club serait disposé à récupérer le natif de Lille. L’Equipe rapporte ce jeudi qu’Hercules Alicante (D3 Espagnole) voudrait un prêt de Didier Desprez sans option d’achat. Le journal national croit même savoir que la formation espagnole a déjà formulé une offre pour le titi lensois.

Desprez condamné à un départ du RC Lens cet été ?

Formé au RC Lens, Didier Desprez n’a quitté son cocon lensois qu’à une seule reprise. Il avait été prêté à Jeanne d’Arc de Drancy (club de National) lors de la saison 2018-2019. De retour à Lens la saison dernière, il était la doublure de Jean-Louis Leca. Il n’a disputé que 3 matches lors du précédent exercice. Avec la signature de Wuilker Farinez, son avenir semble en quelque sorte hypothéqué. D’autant plus que le coach Franck Haise a déjà assuré que le Vénézuélien sera le numéro 2 au poste la saison prochaine. De quoi donner des envies de départ à Desprez à qui il ne reste plus qu’un an de contrat avec le Racing.