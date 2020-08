OL : LdC, Rudi Garcia défie City pour rejoindre le PSG

L’ OL doit passer par Manchester City pour pouvoir retrouver le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Rudi Garcia avoue que le club anglais est favori, mais il croira aux chances de son équipe jusqu’au coup de sifflet final, comme le Paris Saint-Germain face à l’Atalanta Bergame.

OL : City favori, mais Garcia y croit

L’OL retrouve Manchester City ce samedi (21h), un peu plus d'un an après leur double confrontation en phase de poule de la Ligue des Champions. Rudi Garcia n’a aucun doute que le niveau de l’équipe de Pep Guardiola est supérieur à celui de l’Olympique Lyonnais. Individuellement, les Citizens « possèdent des joueurs extraordinaires sur le plan technique », selon l’entraineur des Gones. Cependant, ce dernier compte s’appuyer sur les points positifs des deux matchs livrés contre la Juventus en 8e de finale (1-0 à l’aller et 1-2 au retour) pour déjouer le plan de City. « La double confrontation contre la Juventus va forcément nous aider, même si Manchester City reste le grand favori », a déclaré Rudi Garcia, en conférence de presse. Face à une équipe qui « confisque le ballon », le technicien de l’OL demande à ses joueurs « d’être courageux, de bien défendre et surtout de bien utiliser le ballon et tout faire pour marquer ». À l’image du PSG qui a cru à la qualification jusqu’au bout du match, en renversant l’Atalanta (2-1) dans le temps additionnel, l’OL doit « absolument croire en ses chances », selon Rudi Garcia.

Rudi Garcia compte sur 5 joueurs « doués techniquement »

Pour éliminer Manchester City, l’entraineur des Gones compte sur les qualités techniques de cinq « excellents joueurs de ballon ». « Il n’y a pas que Bruno Guimarães qui a transfiguré cette équipe. Il y a eu le retour de Léo Dubois en début d’année, l’émergence de Maxence Caqueret (20 ans) et les retours de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde cet été. En effet, les deux derniers s’étaient blessés gravement (rupture du ligament croisé du genou) mi-décembre 2019. Opérés, ils ont mis à profit la crise sanitaire du Covid-19 pour retrouver le terrain. Rudi Garcia estime que ce sont des joueurs « doués techniquement » qui pourront aider Lyon à sortir les Mancuniens.