OM Mercato : Pablo Longoria dévoile ses deux missions

Ce jeudi, l’OM a présenté Pape Gueye et Leonardo Balerdi à la presse. Ce fut l’occasion pour Pablo Longoria de révéler la double mission qui lui a été assignée lors de sa nomination au poste de directeur du football de l’Olympique de Marseille.

Pablo Longoria chargé de faire évoluer le projet McCourt

Andoni Zubizarreta démis du poste de directeur sportif, l’OM a nommé Pablo Longoria pour lui succéder. Sauf que ce dernier n’est pas strictement un directeur sportif comme l’ancien Barcelonais, mais le tout premier directeur du football de l’Olympique de Marseille. Un poste nouveau dans l’organigramme du club phocéen. Pablo Longoria arrive à ce poste pour faire évoluer l’OM Champions Project. « Le projet doit évoluer », a confié l’Espagnol de 34 ans. Pab a été précédé dans la cité phocéenne par une réputation d'homme de réseaux avec des yeux partout où émergent de nouveaux talents.

Un mercato mouvementé pour l’OM

Pablo Longoria doit aider l’Olympique de Marseille à réaliser un bon mercato en préparation de sa saison 2021. Le club jouera sur tous les tableaux puisqu'il est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Mieux, l’OM devra être un club de référence en Europe et le marché des transferts en cours peut l'aider à y parvenir. « Si on veut être dans le top européen au niveau du recrutement, il faut qu’on prenne des décisions pour s’améliorer dans le futur », a déclaré l’ancien Valencian. Pour y parvenir, il compte sur son riche carnet d’adresses et sa collaboration avec Paul Aldridge. « J’ai des contacts avec beaucoup d’acteurs du mercato. On va travailler notamment avec Paul Aldridge, il va nous aider à avoir plus d’informations sur le marché en Angleterre », a assuré le nouveau directeur du football olympien, qui va devoir tout faire sans contrarier André Villas-Boas sur les sujets mercato.

Pablo Longoria doit agir de sorte à faire plaisir à l’entraîneur marseillais. « On se parle tous les jours avec le coach (André Villas-Boas). J’aime travailler avec lui. On travaille pour le contenter », a expliqué l’ancien responsable turinois. « Ce sera un mercato un peu particulier cet été. Il n’est pas encore actif pour le moment. Tout le monde doit vendre des joueurs. On n’a pas de nombre précis de joueurs à vendre mais on n’est pas juste un club vendeur. On est aussi un club actif sur le marché », a tenu à préciser l'espagnol.