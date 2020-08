RC Strasbourg : Majeed Waris va faire oublier Lebo Mothiba

Opéré du genou, Lobo Mothiba ne sera pas présent dans le groupe du RC Strasbourg lors de la première partie du championnat. Majeed Waris est déterminé à porter le secteur offensif strasbourgeois à bout de bras en l’absence de l’attaquant sud-africain.

RC Strasbourg : Opération du genou pour Lebo Mothiba ?

La préparation estivale a tourné à la catastrophe pour le RC Strasbourg. Après la rupture du tendon d’Achille du gardien titulaire Mats Selz, Lebo Mothiba s’est gravement blessé et a subi une opération du genou. Le retour de l’attaquant de 24 ans à la compétition n’est pas prévu avant plusieurs mois. Il pourrait même manquer la première partie de la saison 2020-2021. Cette information est un véritable coup dur pour la formation alsacienne qui va devoir s'en remettre au talent de l'attaquant ghanéen Majeed Waris. Ce dernier est en tout cas prêt à relever le défi à condition de pouvoir compter sur l'aide de Ludovic Ajorque.

Majeed Waris va remplacer Lebo Mothiba ?

Pour Thierry Laurey, l’idéal serait de recruter un nouvel attaquant pour compenser l’indisponibilité de l’ancien Lillois. Rien n’est cependant moins sûr en raison du peu de moyens financiers du RC Strasbourg. La solution pourrait venir de l’intérieur du club, en la personne de Majeed Waris, définitivement transféré cet été contre 2 millions d’euros. L'ancien joueur du FC Porto était au club la saison dernière sous la forme d'un prêt. Dans une interview accordée à L’Équipe, le Ghanéen de 28 ans assurait que le Racing Club de Strasbourg « aurait pu accrocher la Ligue Europa la saison dernière et tout s’est arrêté brutalement ». Ce qu’il avait trouvé « dommage », car il avait « bien repris ». Mais ce n’est que partie remise. Auteur de 2 buts et d’une passe décisive avant l’arrêt prématuré du championnat, Majeed Waris veut se montrer sous son meilleur jour dès la saison prochaine. Il veut se servir de sa complicité avec Ludovic Ajorque pour apporter un plus au club.

« Avant de signer ici, j’ai regardé les stats d’Ajorque. Il sait faire beaucoup de choses. Au début, il nous manquait les automatismes. Là, on parle beaucoup entre les attaquants. On va se trouver les yeux fermés. Le ballon va bouger très vite, on marquera beaucoup de buts », a promis l’ex-Dragon.