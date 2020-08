RC Lens Mercato : Le Toulouse FC prête Issiaga Sylla (off)

En quête d’un arrière latéral gauche, le RC Lens a recruté Issiaga Sylla. Le défenseur relégué en Ligue 2 avec le Toulouse FC a été prêté au Racing Club, promu en Ligue 1.

RC Lens : Issiaga Sylla prêté avec une option d'achat

Le RC Lens ne peut plus compter sur Cheick Traoré et Charles Boli, blessés et absents pour plusieurs mois. Le premier a été victime d'une rupture du tendon d’Achille et le deuxième (souvent repositionné comme latéral gauche) souffre d'une profonde lésion tendino-musculaire de l'ischio-jambier. Opérés tous les deux, ils ne reviendront pas avant trois mois. Le Racing Club a été contraint de se renforcer au poste dégarni et a de ce fait enrôlé Issiaga Sylla. Le défenseur de 26 ans est en effet prêté par le Toulouse FC aux Sang et Or pour une saison, avec une option d’achat. « Je suis très heureux de signer à Lens. La ferveur qu’il y a ici a joué un rôle dans ma signature, car le public me motive. Des amis ex-toulousains aujourd’hui à Lens m’ont parlé du projet du club et cela m’a rapidement convaincu. J’espère qu’on fera une belle saison », a-t-il déclaré.

Issiaga Sylla, un crack chez les Sang et Or

Issiaga Sylla a été titulaire 28 fois la saison dernière avec les Violets. Il a donc joué tous les matchs et en entier, lors de l’exercice écourté. Le néo-Lensois compte 186 matchs de Ligue 1. International guinéen, il a porté 52 fois le maillot de la sélection de Guinée. C’est donc un crack du club toulousain que le RC Lens accueille en renfort. Il arrive pour apporter la concurrence à Massadio Haïdara et épauler le jeune Ismaël Boura, selon Franck Haise.