Arsenal FC Mercato : David Luiz au Stade Rennais FC ?

David Luiz intéresse le Stade Rennais. En quête d’un second défenseur central, le SRFC aurait noué des contacts avec le défenseur d'Arsenal FC. Les recruteurs bretons et l'ancien joueur du Paris Saint-Germain auraient même déjà prévu de se rencontrer très prochainement pour évoquer l'éventualité de son retour en Ligue 1.

Le Stade Rennais FC aux trousses de David Luiz ?

Pour renforcer sa défense centrale la saison prochaine, le Stade Rennais FC a multiplié les pistes (Axel Disasi, Benoît Badiashile, Mohammed Salisu) avant de signer Nayef Aguerd, en provenance de Dijon FCO. Mais cette dernière recrue ne suffirait pas à Julien Stéphan, le coach du SRFC. Le technicien rennais souhaiterait que soit bouclé le transfert d'un second défenseur central. Ce dernier pourrait être David Luiz, le joueur d’Arsenal FC. Selon Mohamed Toubache-Ter, via son compte Twitter, le Stade Rennais FC s’intéresserait au défenseur brésilien des Gunners. Le joueur passé par Chelsea ne semble d'ailleurs pas fermé à l'idée d'un retour en France puisqu'un rendez-vous serait programmé entre lui et le directeur sportif Florian Maurice.

Arsenal va-t-il céder son brésilien au SRFC ?

Cette piste suscite cependant quelques réserves. David Luiz est-il disposé à quitter Arsenal pour Rennes alors qu’il vient juste de prolonger son bail d’une année au sein de ce club londonien ? Il faut noter que le défenseur prend de l'âge. Il est âgé de 33 ans bien comptés. L’ancien joueur de Chelsea et du Paris Saint-Germain pourrait cependant se laisser tenter par l'idée de venir jouer la Ligue des Champions avec les Rouge et Noir la saison prochaine. Le souci pour le SRFC pourrait être que les Gunners réclament une importante indemnité pour son transfert. David Luiz est estimé à 8,7 millions d'euros, un montant auquel il faudra ajouter son imposant salaire estimé lui aussi à 7 millions d'euros par saison.

Même si le brésilien peut apporter de l'expérience dans le jeu arrière du club de l'Ille-et-Vilaine, le prix à mettre pour le recruter pourrait se révéler bien trop important pour ce qu'il peut véritablement apporter au club.