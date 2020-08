Angers SCO : La mission du nouveau président délégué

Fabrice Favetto-Bon a quitté Angers SCO et son poste de président délégué, lundi. Nommé pour assurer l’intérim, Philippe Caillot ne sait pas combien de temps cela va durer. Toutefois, il se dit prêt à remplir pleinement la mission que son ami, le président Saïd Chabane lui a confié.

Angers SCO : Philippe Caillot livre les détails sur sa mission

Philippe Caillot est le nouveau président délégué d’Angers SCO. Il a pris provisoirement la place de Fabrice Favetto-Bon démissionnaire. Le nouveau dirigeant précise qu’il est venu apporter son aide au président du Sporting Club de l’Ouest qui en a besoin en ce moment. « Moi, je ne suis pas là pour briller devant les caméras, je suis là pour aider et pour que le SCO fasse ce qu'il sait faire : gagner des matchs. C'est le terrain le plus important », a-t-il déclaré. Le responsable de 68 ans a expliqué ses prérogatives au Angers SCO ensuite. Concrètement, il « va « faire le lien entre toutes les équipes, protéger l'institution, les salariés et les faire travailler dans les meilleures conditions possible ». Mais avant tout, Philippe Caillot a précisé qu’il « ne va pas s’immiscer dans leurs métiers ». Cependant, il indique qu’il « aura les mêmes prérogatives que son prédécesseur ». N’ayant pas d’expérience dans le monde du football, le successeur de Fabrice Favetto-Bon « n’est pas inquiet » face à la tâche qui l’attend à la tête du club Angevin. « Ma première mission, c'est de manager les gens, de créer les liens, pour que tout se passe bien », a-t-il souligné.

Intérimaire, Philippe Caillot prêt à passer la main

Philippe Caillot est certes déterminé à faire en sorte qu’Angers SCO, miné par plusieurs sales affaires, ne sombre pas, mais il se tient également prêt à passer la main. « Si le président me dit : "tu peux prolonger", alors je continuerai. Et s'il trouve quelqu'un rapidement, j'arrêterai sans problème. On ne s'est pas donné de date. Il va recevoir des propositions, c'est lui qui décide », a expliqué le néo-président délégué. Par ailleurs, le SCO affrontera l'ASSE en match amical, ce samedi, au stade Raymond Kopa.