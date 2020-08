PSG : Infirmerie, communiqué officiel pour Keylor Navas

On en sait un peu plus sur l’état de santé de Keylor Navas, touché mercredi contre l’Atalanta Bergame. Le PSG a donné de plus amples détails sur la situation de son portier costaricien blessé à Lisbonne hier.

Incertitude autour de Keylor Navas

Comme lors de ses deux sorties précédentes, le match du PSG contre l’Atalanta a laissé des traces côté parisien. Cette fois, c’est Keylor Navas qui a rejoint l’infirmerie du Paris Saint-Germain. Visiblement touché à la cuisse, le portier de 33 ans a passé les premiers examens jeudi. Le club de la capitale a donné plus de détails sur la blessure de Navas. D’après le communiqué publié par le Paris Saint-Germain, son gardien titulaire pourrait manquer la demi-finale contre le RB Leipzig. « L’examen clinique et l’IRM ont confirmé une lésion du biceps fémoral. Une réévaluation clinique sera faite samedi mais la participation au match de mardi est incertaine », peut-on lire.

Des nouvelles de Marco Verratti

Egalement blessé, Marco Verratti a manqué le choc contre l’Atalanta Bergame mercredi. La présence du milieu italien reste incertaine pour la suite de l’aventure européenne. « Marco Verratti continue son travail quotidien en piscine et sur vélo. Une réévaluation sera faite samedi », note-t-on. Quant à Layvin Kurzawa, blessé à la cuisse, il « continue son programme de reprise en salle et sur le terrain ». En revanche, le PSG est optimiste quant à la participation de son capitaine face aux Allemands. « Thiago Silva a fini le match avec une contracture des ischios jambiers droits dont l’examen clinique et l’IRM confirment une lésion de bas grade et un optimisme pour la participation mardi », assure le club.