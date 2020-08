RB Leipzig : Julian Nagelsmann ne recule pas devant le PSG

Vainqueur de l’Atletico Madrid en quart de finale de la Ligue des champions, le RB Leipzig affrontera le PSG en demi-finale. S’il reconnaît que le Paris Saint-Germain est un gros client, Julian Nagelsmann n’est cependant pas intimidé par le club de la capitale.

Julian Nagelsmann élogieux envers PSG

Le RB Leipzig a battu l’Atletico Madrid (2-1), jeudi soir, en quart de finale de la Ligue des champions. Les Allemands ont ainsi obtenu leur ticket pour la demi-finale pour laquelle ils affronteront mardi prochain le PSG, vainqueur de l’Atalanta Bergame (2-1). Sur le papier, le Paris Saint-Germain est le favori de cette rencontre, et Julian Nagelsmann semble en être conscient. Après la qualification de ses hommes, l’entraîneur allemand s’est fendu d’un commentaire très flatteur pour les Parisiens, via le site officiel du RB Leipzig. Selon Julian Nagelsmann, « le Paris Saint-Germain est une équipe de premier plan avec un entraîneur de haut niveau ». Il a ajouté que les Parisiens « sont d'une grande qualité et dangereux jusqu'à la dernière seconde ».

Le RB Leipzig attend le Paris Saint-Germain de pied ferme

Pour autant, Leipzig ne va pas refuser le jeu face aux joueurs de Thomas Tuchel. Julian Nagelsmann a beau reconnaître les qualités du Paris Saint-Germain, il ne se présentera pas avec ses joueurs en victimes résignées. Ils espèrent faire un résultat face aux Parisiens. Pour cela, le coach allemand sait que ses joueurs devront « livrer une performance à 100 % ». Ils se préparent donc pour défier le PSG avec le même sérieux observé lors de leur match contre l'Atlatico Madrid.