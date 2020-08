LOSC Mercato : Jonathan David, Campos plus fort que Bielsa

Le directeur sportif du LOSC, Luis Campos, est un homme puissant et Marcelo Bielsa, coach de Leeds, vient de le constater sur le dossier Jonathan David. Alors que Lille OSC avait pratiquement déjà bouclé le transfert du Canadien, le technicien argentin a tout tenté pour lui piquer sa dernière recrue. À la fin, c’est le portugais qui gagne.

Marcelo Bielsa trop faible pour faire échouer Luis Campos

Marcelo Bielsa, après l’OM, avait repris du service au LOSC avant d’être licencié faute de résultats. Le technicien argentin s’est depuis relancé en Angleterre. Il vient de réaliser une belle saison avec Leeds qu’il ramène en Premier League au bout d’une saison épique. Pour ce retour du club dans l’élite anglaise, Bielsa a besoin de repenser son effectif et c’est là qu’il a rejoint Lille sur la piste Jonathan David. L’Argentin venait ainsi de poser le pied sur les plates-bandes de Luis Campos, le puissant directeur sportif du club nordiste.

Le portugais, qui vient de vendre Victor Osimhen à Naples pour 70M€, hors bonus, avait déjà pratiquement tout bouclé du transfert de Jonathan David. Leeds est pourtant arrivé avec une offre plus importante pour de détourner le buteur vers ses couleurs. Le Canadien venu de La Gantoise, qui avait déjà croisé à plusieurs reprises Luis Campos, était déjà un homme convaincu. Face à la réticence de ses propres dirigeants, il leur a mis une petite pression qui les a amenés à accepter l’offre de 27 millions d’euros de Lille OSC. Le LOSC l’a donc emporté sur ce dossier du buteur courtisé par d’autres clubs. Jonathan David, à tout juste 20 ans, est un joueur promis à un destin à la Kylian Mbappé, cédé 180 millions d’euros au Paris Saint-Germain.

LOSC : Jonathan David sait qu'il rejoindra la lignée des Mbappé

Évoquant les tractations pour sa signature au LOSC, Jonathan David a confié, lors de sa présentation, « J'ai beaucoup parlé du projet sportif (de Lille OSC, ndlr) avec Luis Campos, il m'a plu et cela m'a encouragé à venir ici. J'ai été convaincu, car je sais qu'ici je continuerai de jouer et c'est cela que je voulais. Je veux progresser et devenir meilleur. » Cette pépite au grand talent détecté par le portugais n’est pas peu ambitieuse. Jonathan David rêve de devenir assez grand pour jouer à un aussi haut niveau que Ronaldinho dont il est fan et au FC Barcelone son club de rêve. Victor Osimhen a pu passer de Charleroi SC à Naples grâce à Lille, en seulement une saison. Le jeune Jonathan David rêve en secret de la même trajectoire. Quoi de mieux dans ces conditions qu’un passage au LOSC où se trouve Luis Campos, le faiseur de stars, une réputation qu’il traine depuis le FC Porto ? Comme Kylian Mbappé et tout récemment Victor Osimhen, Jonathan David sait que le plus court chemin pour lui d'atteindre le top niveau est de passer sous la gestion du portugais.

Le Canadien de Lille OSC savait

« Je n'ai jamais eu d'inquiétude, je savais qu'à un moment, ça allait se faire avec Lille », assure le joueur que voulait intercepter Marcelo Bielsa pour Leeds. « C’était difficile pour eux (la Gantoise), mais j'avais fait mon choix tôt et, à l'arrivée, ils l'ont respecté. », dit-il pour bien faire comprendre que l’ancien coach de Lille OSC et Marseille n’avait aucune chance de contrarier les plans de du conseiller sportif du président Gérard Lopez. Par l’entremise de Victor Orta, l’agent de Jonathan David a été prévenu d’une entrée en négociation du président de Leeds avec son homologue de La Gantoise, Ivan De Witte. La machine déjà lancée par Ocampos n’aura jamais marqué d’arrêt malgré ces tractations en haut lieu. Luis Campos 1, Marcelo Bielsa 0 puisque c’est bien à Lille que le Canadien va essayer de rejoindre le très haut niveau.