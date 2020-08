Stade Rennais FC Mercato : Verdict connu pour David Luiz

Le Stade Rennais FC a été annoncé aux trousses de David Luiz pour renforcer son secteur défensif la saison prochaine. Le résultat pour cette piste menant à l'ancien joueur du PSG est tombé beaucoup plus tôt que prévu.

David Luiz annoncé dans le viseur du Stade Rennais FC

On sait le Stade Rennais FC en quête de deux défenseurs centraux pour la saison prochaine. Après avoir échoué sur la piste Mohammed Salisu (Southampton), Axel Disasi (AS Monaco) et Benoît Badiashile (AS Monaco), les recruteurs bretons ont décidé de jeter leur dévolu sur Nayef Aguerd (Dijon FCO). Julien Stéphan souhaite l'arrivée de deux défenseurs supplémentaires. Et le second serait David Luiz, joueur d’Arsenal, à en croire Mohamed Toubache-Ter. Dans un récent tweet, l’insider assurait que le défenseur central brésilien figurait sur la short list des Rennais et qu’un rendez-vous était prévu entre le joueur et le directeur sportif breton Florian Maurice. Une piste qui a dû faire plaisir aux nombreux supporters rouge et noir vu que David Luiz est un grand nom qui, en plus, n’aurait eu aucun mal à s’adapter à la Ligue 1 qu’il connaît très bien pour avoir joué au PSG.

Gros démenti pour la piste menant au Brésilien

Les fans bretons viennent de recevoir une grosse douche froide. Selon Manu Lonjon, David Luiz n’est pas un intérêt du Stade Rennais FC. « David Luiz, c’est faux. Absolument faux », s’est écrié le journaliste sur son Live Twitch avant de préciser qu’ « il n’y a aucun rendez-vous demain et il n’y a aucune discussion ». Selon le confrère, l’ancien joueur de Chelsea « est très bien à Londres, il ne veut pas quitter Londres » où « il a un salaire de 5,8 millions par an ». En plus, le Gunner de 33 ans « vient de prolonger et venir à Rennes n’est absolument pas une option ». Et Manu Lonjon de conclure : « Oui, il est en Bretagne, mais cela n’a rien à voir avec une éventuelle venue. »