ASSE Mercato : La vérité sur des indésirables vers Bordeaux

Une rumeur circule sur les indésirables de l’ASSE. Ils seraient en route pour rejoindre Jean-Louis Gasset à Bordeaux. Yann M’Vila, que l'ancien adjoint de Laurent Blanc avait faire venir à l'As Saint-Étienne, serait le plus susceptible de le rejoindre.

ASSE : M’Vila n'a fait aucun appel du pied à Gasset

Écartés par Claude Puel à l’ASSE, Yann M’Vila, Wahbi Khazri, Stéphane Ruffier et Ryad Boudebouz auraient fait des appels du pied à Jean-Louis Gasset, fraichement nommé entraineur des Girondins de Bordeaux. Selon 20 Minutes, le premier a contacté son ancien mentor en équipe de France et à l’AS Saint-Étienne pour lui exprimer son désir de le rejoindre chez les Girondins. Une information démentie par Manu Lonjon, l’ancien journaliste de Yahoo Sport. « Dire que Yann M’Vila fait du pied à Jean-Louis Gasset, c’est totalement faux », a-t-il indiqué, dans son live Twitch. Toutes les rumeurs que j’ai vues passer, pour Khazri, Ruffier, Boudebouz ou M’Vila, qui auraient contacté Jean-Louis Gasset ou Ghislain Printant (son adjoint, ndlr), ce sont des conneries », a insisté le journaliste. Manu Lonjon assure « qu’il n’y a aucun contact entre un joueur de l'ASSE et Bordeaux ».

M’Vila, Khazri, Boudebouz et Ruffier invité à partir !

Pour mémoire, Claude Puel ne compte plus sur les joueurs trentenaires de son équipe pour cette nouvelle saison qui approche. Il n'a donc pas convoqué Yann M’Vila (30 ans), Wahbi Khazri (29 ans), Ryad Boudebouz (30 ans) et Stéphane Ruffier (34 ans), pour le stage de préparation de la nouvelle saison à Dinard (en Bretagne). Un signal fort envoyé à ces cadres, invités à se trouver un point de chute cet été. Même si le match nul qui a opposé le Stade Rennais à l'ASSE 3-0 aurait pu remettre en cause l'approche de Claude Puel, sa réaction après le match amical n'a pas semblé aller dans ce sens. Pour lui, c'est lors de matchs de ce type que la jeunesse se fait les dents. Pas de quoi donc à remettre en cause son signal adressé à Yann M'Vila et les autres joueurs trentenaires.