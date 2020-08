Lille OSC Mercato : Une confirmation tombe pour Zeki Celik

Zeki Celik est l’un des joueurs les plus courtisés du LOSC, chose que vient de confirmer son compatriote Yusuf Yazici. Le milieu turc assure que des prétendants ont même déjà formulé des offres pour le latéral.

Des offres sur la table du LOSC pour Zeki Celik

Comme ses coéquipiers Mike Maignan, Gabriel Magalhaes et Jonathan Ikoné, Zeki Celik est également un joueur convoité. Arrivé au LOSC en 2018, le latéral droit ne devrait pas honorer son contrat jusqu’à son terme. L’international turc (14 sélections/2 buts) est lié au Lille OSC jusqu’en 2023. Ouvert à un départ, le défenseur de 23 ans ne manque pas de touches à l’étranger. Certains clubs sont même déjà passés à l’offensive pour le recruter comme l’assure Yusuf Yazici. Interrogé par TRT Spor, le milieu offensif lillois affirme que son compatriote a reçu des offres. « Il y a des offres d’Angleterre et d’Italie pour Zeki Celik. Il en parle avec moi car c’est un ami très proche. Il pourrait être transféré. L’équipe intéressée en Italie est Atalanta », a confirmé le milieu turc.

Une dernière pour Celik avant de partir ?

Dans sa sortie, Yusuf Yazici a également indiqué que son compatriote n’avait encore rien décidé. Il pourrait notamment choisir de repousser son départ comme l’indique Yacizi. « C’est aussi possible que Zeki Celik reste une année supplémentaire à Lille, et partir l’année prochaine », a-t-il fait savoir. Intéressée par le latéral du LOSC, l’Atalanta Bergame veut faire de lui le remplaçant de Timothy Castagne. S’agissant des clubs anglais, Tottenham et Everton sont les principaux intéressés par le Turc. José Mourinho pense au Lillois pour remplacer Serge Aurier. Le nom de l’Ivoirien est associé à l’AC Milan et à l’AS Monaco, orphelin de Benjamin Henrichs.