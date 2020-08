RC Lens Mercato : Udinese, Seko Fofana s'annonce au RCL

Sachant que le RC Lens est à la recherche d’un milieu de terrain, Seko Fofana a proposé ouvertement ses services au club promu en Ligue 1. Il espère maintenant un accord entre le Racing Club et son club, l'Udinese.

RC Lens : Seko Fofana, « mon choix est fait : c’est le RCL »

Seko Fofana veut venir renforcer le RC Lens. Il a directement contacté ses anciens coéquipiers au SC Bastia (Jean-Louis Leca et Yannick Cahuzac). Et ces derniers, qui évoluent désormais au Racing Club, l’ont tout de suite convaincu de les rejoindre. « Je suis très intéressé. Le projet me plaît. Je veux apporter mon expérience, un plus à cette équipe », a révélé le milieu de terrain de l’Udinese, dans L’Équipe. Seko Fofana est sous contrat avec le club italien jusqu’au 30 juin 2022, mais il dispose d’un bon de sortie. « J’espère que les deux clubs vont trouver un accord. Mon choix est fait : c’est le RC Lens », a-t-il déclaré. L’International ivoirien est même impatient de porter le maillot Sang et Or. Il « veut être prêt » pour affronter l’OGC Nice, dès le 23 août, lors de la première journée de Ligue 1. Déterminé à rejoindre le Racing Club, le joueur de 25 ans ne veut plus entendre parler des autres clubs en Italie et à l’étranger qui le sollicitent. « Oui, j’ai été sollicité. Mais une carrière est faite de projets. Et celui du RC Lens a tout de suite collé », a-t-il justifié.

Qui est Seko Fofana ?

Seko Fofana a certes 25 ans, mais il a déjà une grande expérience. Passé par le centre de formation du Paris FC (2004-2010), puis du FC Lorient (2010-2013), il a parachevé sa formation à Manchester City. N'ayant joué qu'avec la réserve des Citizens, il avait été prêté à Fulham FC (2014-2015), puis au SC Bastia (2015-2016). Finalement transféré à l'Udinese en juillet 2016, le natif de Paris y a passé quatre saisons pleines en Serie A, avec 112 matchs disputés, 13 buts marqués et 11 passes décisives délivrées. Avant de choisir la sélection de Côte d'Ivoire, Seko Fofana avait joué en équipe de France dans les catégories U16, U17, U18 et U19.