PSG Mercato : Un buteur de Man United pour remplacer Cavani ?

Edinson Cavani parti, le PSG cherche toujours à signer un nouveau buteur et dispose de nombreuses pistes. La direction du Paris Saint-Germain en explorerait une à Manchester United.

Le PSG intéressé par un buteur de Manchester United

Avec le départ d’Edinson Cavani, le PSG multiplie les pistes pour recruter un nouvel attaquant. Après Matheus Cunha (Hertha Berlin) et Joshua King (Bournemouth), le nom d’un autre buteur vient d’émerger. Foot Mercato révèle ainsi un intérêt du Paris Saint-Germain pour Odion Ighalo. Un intérêt confirmé par Jean-Willy Ngoma, l’un des représentants de l’avant-centre de 31 ans qui assure d’ailleurs que des premiers contacts ont été établis entre Leonardo, le directeur sportif parisien, et l’entourage du natif de Lagos. L’attaquant nigérian est prêté jusqu’en janvier 2021 à Manchester United par le Shanghai Shenhua. A noter que le contrat d’Ighalo avec les Chinois de Shanghai expire en décembre 2021.

Ighalo, une bonne affaire pour Leonardo ?

Pour le média en ligne, Odion Ighalo répond à certains critères de la direction du PSG. A 31 ans, le Nigérian dispose d’une certaine expérience qui peut être un plus pour l’effectif de Thomas Tuchel. Il a déjà évolué dans trois des cinq grands championnats européens : Serie A (Udinese, Cesena), Premier League (Watford) et Liga (Grenade). En hiver, le Nigérian était d’ailleurs pisté par le FC Barcelone à la quête d’un joker médical. Mais il a opté pour Manchester United. Sous les couleurs des Red Devils, il a inscrit 5 buts et délivré une passe décisive. Avec son pays, Odion Ighalo a fini à la 3e place de la dernière Coupe d’Afrique des nations. Compétition qu’il a terminée en tant que meilleur buteur avec 5 réalisations.