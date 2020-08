OL - City : LdC, Marçal trouve le match sec avantageux

Fernando Marçal a évoqué le match de l’ OL qui se jouera ce samedi contre Manchester City. Les quarts de finale de la Ligue des Champions se jouent en un match sec. Une formule avantageuse pour l’Olympique Lyonnais, selon le défenseur.

OL : Marçal, « nos chances sont plus grandes avec ce format »

L’OL et Manchester City s’affrontent à Lisbonne au Portugal samedi à 21h. En raison de la crise sanitaire de Covid-19, la Ligue des Champions se dispute sous une nouvelle formule, en match unique à élimination directe. Une formule bien appréciée par Fernando Marçal. « Ce sont des matchs à qualification directe, sur terrain neutre, sans public, donc nos chances de passer sont plus grandes qu’avec le format traditionnel », a-t-il confié à So Foot. Après avoir éliminé la Juventus en 8e de finale, l’OL est plus que jamais motivé et en confiance. Fernando Marçal ne le cache pas. « On peut affronter n’importe qui », a-t-il déclaré. Il faut cependant noter que Manchester City, tombeur du Real Madrid, n’est pas n’importe qui.

Fernando Marçal dévoile le plan des Lyonnais contre City

En quête de son premier trophée de Ligue des Champions, l’équipe de Pep Guardiola est arrivée à Lisbonne avec l'ambition de remporter la Coupe aux Grandes Oreilles. Et dans ses rangs, des joueurs de classe mondiale, notamment Gabriel Jesus, Raheem Sterling et Kevin De Bruyne. Pas de quoi intimider Fernando Marçal. « On étudie le jeu de City en général, pas un seul joueur. Contre la Juve, on a joué d’égal à égal. On avait face à nous, Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur du monde de ces dernières années, et on l’a battu », a rappelé l’arrière brésilien de l’OL, tout en prévenant : « mais c’est sûr qu’on va devoir être très attentifs ».