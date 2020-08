Barça - Bayern : Quique Setién rabaisse Robert Lewandowski

LeBarça et le Bayern Munich s’affronteront en quart de finale de la Ligue des Champions ce vendredi soir. Pour certains observateurs, ce sera un match entre Lionel Messi et Robert Lewandowski. Un avis que ne partage pas vraiment Quique Setién.

Barça-Bayern : un duel Messi-Lewandowski ?

C’est l’affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors que le Barça compte encore et toujours sur son maître à jouer Lionel Messi, le Bayern Munich va faire valoir la carte Robert Lewandowski, explosif cette saison avec 13 buts déjà inscrits en Ligue des Champions. Raison pour laquelle la plupart des observateurs estiment que la rencontre de ce soir sera également un gros duel entre le capitaine catalan et son challenger bavarois pour le Ballon d’Or, qui ne sera malheureusement pas attribué cette saison en raison des perturbations causées par la pandémie de Covid-19. Invité à se prononcer en conférence de presse sur ce duel entre l’Argentin et le Polonais, Quique Setién a d’abord reconnu que « Lewandowski est un grand footballeur… »

Quique Setién classe Lewandowski en dessous de Messi

Mais Quique Setién ne pense pas que Robert Lewandowski est l’égal de Lionel Messi. Selon l’entraîneur du Barça, l’attaquant munichois « n’est pas à la hauteur de Leo. C’est clair ». L’international polonais a beau être « dans une bonne période », marquer « 13 buts en Ligue des Champions » et être « très bien aidé par ses coéquipiers », il présente parfois du déchet dans son jeu, comme « on l’a déjà vu l’autre jour contre Naples », a indiqué l’ancien stratège du Betis Séville.