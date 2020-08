ASSE Mercato : Miguel Trauco à l’Olympiakos, une date fixée

Inscrit sur la liste des indésirables de l’ ASSE, Miguel Trauco est toujours dans le Forez. Son nom est pourtant associé à l’Olympiakos, depuis des semaines. Un délai serait désormais fixé pour le départ du défenseur de 28 ans.

ASSE : Miguel Trauco à l'Olympiakos d'ici lundi ?

Miguel Trauco ne rentre plus dans les plans du coach de l’ ASSE, Claude Puel. Son nom figure sur la liste des joueurs invités à se trouver un nouveau club cet été. L’arrière gauche est annoncé en direction de l’Olympiakos. Le club grec aurait fait une première offre estimée à 1,7 M€. Une proposition repoussée par l’AS Saint-Étienne. En effet, les responsables du club ligérien réclameraient 2 M€ pour le transfert de Miguel Trauco. En attendant une éventuelle deuxième offre du club basé au Pirée, la journaliste Raisa Simplicio confirme, sur son compte Twitter, la poursuite des négociations avec l’ASSE. Elle croit savoir que le transfert du défenseur péruvien devrait connaitre son dénouement au plus tard, lundi.

Trauco n'a pas convaincu Puel en l'absence de Gabriel Silva

Miguel Trauco a été recruté à Flamengo (au Brésil) le 6 août 2019. Cela fait donc plus d'une année qu'il est stéphanois. Il a signé un contrat de trois ans et est donc lié aux Verts jusqu’en juin 2022. Mais Claude Puel ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Lors de la saison tronquée par la pandémie de covid-19, il a joué 24 matchs, soit 19, en Ligue 1, pour un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Miguel Trauco avait profité de la longue blessure de Gabriel Silva (rupture du tendon d’Achille) pour glaner du temps de jeu, mais il n’a pas convaincu le coach de l’ASSE.