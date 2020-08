OM Mercato : La piste Thauvin déjà éteinte pour l’Atalanta

L’Atalanta Bergame souhaiterait recruter Florian Thauvin pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine. Mais les recruteurs bergamasques n’auraient pas mis longtemps à se rendre compte que le joueur de l’OM est inaccessible à leur formation.

L’Atalanta Bergame en rétropédalage sur Florian Thauvin

Florian Thauvin sera en fin de contrat avec l’OM en juin prochain. Pour l’Atalanta Bergame, cette situation contractuelle pourrait faciliter un départ de l’ailier droit marseillais dès cet été. D'ailleurs, les dirigeants olympiens, soucieux de renflouer leurs caisses, ne seraient pas opposés à cette option. De plus, côté profil, le champion du monde 2018 serait une recrue parfaite pour l’attaque du club italien, désireux de revenir plus fort en Ligue des Champions la saison prochaine, après avoir atteint les quarts de finale cette saison. Cependant, le 3e de Serie A se serait rendu compte que l’ancien Magpie est une piste bien trop coûteuse du point de vue salaire. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la grille salariale en vigueur à l’Atalanta Bergame ne permet pas d’envisager objectivement une signature de Florian Thauvin, payé à plus 400 000 euros mensuels par l’OM.

Qui pour remplacer la piste menant au Marseillais ?

Même si le club de l’entraîneur Gian Piero Gasperini ne peut pas s’offrir Florian Thauvin en raison de son gros salaire, les Bergamasques n’auraient cependant rien perdu de leur désir de se renforcer en attaque cet été. A cet effet, des pistes financièrement plus accessibles seraient désormais visées. Il s’agirait de Taison (Shakhtar) ou de Jérémie Boga (Sassuolo), deux joueurs moins rémunérés que l’ailier droit de l’Olympique de Marseille.