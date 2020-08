PSG : forfait de Keylor Navas contre le RB Leipzig

Keylor Navas devrait manquer le match de demi-finale de Ligue des champions du PSG face au RB Leipzig. Le jeune portier Garissone Innocent vient d’être convoqué par le Paris Saint-Germain en renfort sur le banc.

PSG : Keylor Navas blessé, Garissone Innocent en renfort

Touché mercredi lors du match PSG - Atalanta, Keylor Navas semble parti pour rater le prochain match. Jeudi, le club a fait le point sur l’état de son gardien dans un communiqué. Le Paris Saint-Germain a indiqué que le Costaricien souffre « d’une lésion du biceps fémoral ». Alors qu’il doit passer de nouveaux examens samedi, la participation du portier de 33 ans contre le RB Leipzig est « incertaine ». Le forfait de Navas se précise d’autant plus que le club de la capitale a fait appel à Garissone Innocent. Vendredi, le PSG a annoncé que le gardien de 20 ans avait rejoint le groupe à Lisbonne. Il va prendre part à sa première séance collective samedi. Face à Leipzig, c’est l’Espagnol Sergio Rico qui devrait être titularisé. Marcin Bulka sera sa doublure quand Garissone Innocent sera le troisième gardien.

Navas out, quid du reste des blessés du Paris Saint-Germain?

Alors qu’on s’achemine vers un forfait de Keylor Navas, Kylian Mbappé pourrait signer son retour dans le onze de Thomas Tuchel. Les dernières informations fournies par Loïc Tanzi révèlent que l’attaquant de 21 ans sera titulaire. Le journaliste de RMC Sport assure que le jeune champion du monde s’est entraîné normalement et a fait des exercices individuels pour tester sa cheville. Comme Mbappé, Thiago Silva devrait aussi tenir sa place d’entrée contre les Allemands. Le capitaine parisien avait terminé la dernière rencontre avec une contracture des ischios. Il ne s’agit que d’une « une lésion de bas grade » comme l’a assuré le club. Marco Verratti et Layvin Kurzawa devraient quant à eux regarder leurs coéquipiers depuis les tribunes. On ne parle pas encore de retour en ce qui les concerne.