FC Nantes Ligue 1 : Refus pour 15000 supporters contre Nîmes

Le FC Nantes souhaitait accueillir le Nîmes Olympique, en Ligue 1, devant 15 000 spectateurs, contrairement à la jauge fixée à 5000 spectateurs. La préfecture de Loire-Atlantique a rejeté la requête du club de Waldemar Kita.

Le FC Nantes affrontera Nîmes devant 5000 spectateurs et pas plus !

Le FC Nantes va recevoir le Nîmes Olympique au Stade de la Beaujoire, le dimanche 30 août (15h), lors de la 2e journée de la Ligue 1. Les Canaris souhaitaient plus de spectateurs que la jauge de 5 000 imposée par le gouvernement. Les dirigeants du club de la Cité des Ducs ont donc introduit une demande dans ce sens auprès des autorités locales. Finalement, ils n’ont pas eu gain de cause. D’après les informations de L’Équipe, la préfecture de la Loire-Atlantique « a refusé, ce vendredi, d'accorder une dérogation au FC Nantes pour dépasser la jauge maximale de spectateurs autorisés ».

Plusieurs clubs de Ligue 1 veulent jouer devant plus de 5 000 supporters

Rappelons que le gouvernement a fixé la jauge à 5 000 spectateurs pour éviter la propagation de la pandémie de la Covid-19 dans l’Hexagone, jusqu'au 30 octobre 2020. L’ASSE, le Montpellier HSC et les Girondins de Bordeaux ont aussi formulé la même demande que le FC Nantes, pour leur match à domicile, respectivement contre le FC Lorient (30 août), l’Olympique Lyonnais (23 août) et les Nantais (22 août). Les Stéphanois, Montpelliérains et Girondins sont en attente de la réponse à leurs demandes.