OL : Manchester City, Guardiola avec un groupe élargi

Pour en découdre avec l’ OL ce samedi (21h), Pep Guardiola, le manager de Manchester City, a retenu 27 joueurs dans son groupe. Blessé, Sergio Agüero n’y figure évidemment pas.

Manchester City sans Agüero, mais avec 27 joueurs

Manchester City affronte l’OL en quart de finale de la Ligue des Champions ce samedi, à Lisbonne. Privé de Sergio Agüero blessé et forfait, mais aussi de Leroy Sané transféré au Bayern Munich, Pep Guardiola a convoqué un groupe de 27 joueurs. İlkay Gundogan, Fernandinho, Kevin De Bruyne, Nicolas Otamendi, Raheem Sterling, Bernardo Silva, et Riyad Mahrez sont présents. Sans oublier les Français Aymeric Laporte et Benjamin Mendy. Dans ses propos sur le site du club anglais, Kyle Walker est catégorique. Il veut le trophée de la Ligue des Champions dans son palmarès. « La Ligue des Champions, c'est celle que je veux soulever. Je parle d'ailleurs sûrement au nom de toute l'équipe et du club. Nous avons besoin, en tant que clubs, de nous hisser sur la marche suivante », a déclaré le défenseur latéral droit. Cependant, il se méfie de l’OL qui les avait battus en 2018-2019, en phase de poule de la C1 et qui vient d’éliminer la Juventus de Cristiano Ronaldo. « L'OL a de bons joueurs. Le fait d’éliminer la Juventus est parlant. Il faut être une équipe excellente, très disciplinée pour éliminer la Vieille Dame, sur deux matchs », a prévenu Kyle Walker.

Le groupe des Citizens contre l’ OL

GARDIENS de BUT : Ederson, Bravo, Carson, Bazunu - DEFENSEURS : Walker, Stones, Laporte, Mendy, Cancelo, Otamendi, Eric Garcia, Harwood-Bellis - MILIEUX de TERRAIN : Gundogan, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, David Silva, Fernandinho, Doyle, Nmecha, Palmer - ATTAQUANTS : Foden, Mahrez, Jesus, Bernardo Silva, Sterling, Bernabé.