RC Lens Mercato : Haise et Pouille jugent Issiaga Sylla

Le RC Lenss’est fait prêterIssiaga Sylla par le Toulouse FC pour une saison. L’entraineur et le directeur général du club promu en Ligue 1 ont livré leurs opinions sur le défenseur.

Le RC Lens se réjouit de l'arrivée d'Issiaga Sylla

Issiaga Sylla ne jouera pas en Ligue 2 avec le Toulouse FC qui est relégué, mais plutôt avec le RC Lens, promu en Ligue 1. Il a fait l’objet d’un prêt assorti d’une option d’achat. Franck Haise et Arnaud Pouille ont réagi à la signature de l’arrière latéral gauche. D’après le coach du Racing Club, le défenseur de 26 ans était suivi « depuis des semaines, car il évolue à un poste sur lequel il avait quelques interrogations ». Il se réjouit « d’accueillir un garçon qui a une expérience en Ligue 1 ». « Ses 200 matchs sont un gage de fiabilité pour nous qui arrivons dans cette division. C’est toujours appréciable d’avoir des gens qui connaissent bien le haut niveau », a noté Franck Haise. Le Directeur général du RCL s’est également dit satisfait de l’enrôlement de l’international guinéen. « Nous nous réjouissons de l’arrivée d’Issiaga Sylla. C’est un renfort qui va apporter au groupe de la maturité et de l’expérience », a réagi Arnaud Pouille.

Issiaga Sylla vient renforcer un secteur décimé

En effet, le transfuge du Toulouse FC vient renforcer un poste dégarni pour cause de blessure. « Il permettra à Franck Haise et à son staff d’avoir davantage de choix sur le côté gauche, un secteur décimé avec les blessures récentes de Charles Boli et Cheick Traoré », a justifié le dirigeant lensois. Pour rappel, la recrue au RC Lens ne devrait pas avoir de souci pour son intégration chez les Sang et Or. Il rejoint quatre anciens coéquipiers du Téfécé : Clément Michelin, Yannick Cahuzac, Corentin Jean et Steven Fortes.