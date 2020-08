Stade de Reims : Boulaye Dia, Brighton sur la cible de l’OM

Révélation du Stade de Reims la saison dernière, Boulaye Dia est l’une des priorités de l’OM cet été. Alors que le club phocéen peine à boucler le transfert de l’attaquant, l'intérêt de Brighton FC est évoqué à nouveau.

Stade de Reims : Brighton FC ouvre les négociations pour Boulaye Dia

Bien que qualifié pour la Ligue Europa, le Stade de Reims n’a pas l’intention de retenir Boulaye Dia, très courtisé. Le club champenois veut frapper un gros coup sur le transfert de son avant-centre de 23 ans et veut encaisser un chèque compris entre 12 et 15 M€ pour renflouer ses caisses. Qualifiés pour la Ligue des Champions 2020-2021 et à la recherche d’attaquant, l’OM est très intéressé par les services du jeune joueur, mais n’a toujours pas dégagé les moyens financiers pour lancer véritablement son mercato estival. Cependant, Boulaye Dia pourrait leur filer entre les doigts. Le 10 Sport croit savoir que Brighton FC est passé à l'offensive. Selon les indiscrétions de la source, le club de Premier League a initié « les premières discussions » avec le Stade de Reims pour la pépite rémoise. Les négociations ont certes « démarré », mais il n’y a « aucune offre pour le moment », d’après la précision du média.

Boulaye Dia, encore deux ans de contrat au SDR

Boulaye Dia a joué au Jura Sud Foot au début de sa carrière (2017-2018). Le 13 juin 2018, il a rejoint le Stade de Reims où il a signé son premier contrat professionnel d'une durée de 3 ans. Après une première saison satisfaisante sous le maillot Rouge et Blanc, le natif d’Oyonnax (dans l'Ain) a prolongé son bail jusqu’au 30 juin 2022. La saison dernière, la cible de l’OM a marqué 7 buts et offert une passe décisive, en 24 matchs de Ligue 1 disputés (21 titularisations). Son coût est évalué à 6 M€ par Transfermarkt.