Manchester City : Guardiola et Aymeric Laporte menacent Lyon

À moins de 24 heures du match qui oppose l’OL à Manchester City, Pep Guardiola et le Français Aymeric Laporte étaient en conférence de presse pour évoquer le quart de finale de la Ligue des Champions.

Manchester City, « nous allons montrer qui nous sommes »

Battu (1-2) à domicile puis tenu en échec (2-2) par l’OL, lors de la double confrontation en phase de poule de la Ligue des Champions 2018-2019, Manchester City ne veut plus se faire surprendre. « On est prêt pour tout donner et livrer une meilleure prestation qu’il y a deux ans. On s’est préparé. Samedi, on va montrer qui nous sommes », a rassuré Pep Guardiola. Selon ce dernier, la formule de match unique donne un caractère particulier à ce quart de finale. « Tout peut arriver dans le format du "Final 8". C’est une compétition à part. Chaque match est une finale », a rappelé le manager des Citizens, dans un premier temps. Il a ensuite évoqué la sérénité de son équipe. « Mes joueurs ont l'habitude de jouer ce genre de matchs à élimination directe », a indiqué Pep Guardiola. L’objectif du club anglais est clair : gagner la C1 qui échappe à son palmarès. Le technicien espagnol ne se le cache pas. « On a vraiment besoin de cette compétition », a-t-il lâché.

Aymeric Laporte, « on veut gagner dès cette année »

Aymeric Laporte rêve également du trophée aux Grandes Oreilles. « On veut gagner dès cette année », a-t-il déclaré , avant de rappeler « qu’il faudra d’abord lutter contre l’OL jusqu’à la dernière minute ». « L’OL a de bons joueurs, mais il faut avant tout se concentrer sur nous-mêmes », a conseillé le défenseur de Manchester City.