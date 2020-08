ASSE : COVID19, encore un cas positif à l’AS Saint-Étienne

Ce vendredi 14 août, l’ ASSE a signalé un cas positif au COVID-19 parmi les joueurs restés dans le Forez. Claude Puel, qui est en stage avec une partie de ses joueurs à Dinard, a fait le choix de se passer de plusieurs joueurs trentenaires ou qui s'en rapprochent.

ASSE : un cas positif au COVID-19 parmi les indésirables

L’ ASSE respecte le protocole sanitaire recommandé aux clubs de football. Le staff technique et le personnel du club sont donc régulièrement soumis à des tests afin d’éviter toute propagation de la pandémie de Coronavirus dans le groupe. Et les résultats des derniers tests de dépistage effectués ont révélé un cas positif au COVID-19. « Les tests de dépistage du COVID-19, subis par le groupe de joueurs professionnels qui s’entraînent cette semaine au sein du centre sportif Robert-Herbin, ont révélé un cas positif », a annoncé l’AS Saint-Étienne dans un communiqué. Et comme l’exige le protocole, « le joueur concerné est désormais isolé à son domicile, sous le contrôle du staff médical ».

L’ ASSE précise également « Aucun des sujets contacts identifiés - joueurs et membres du staff - ne sera en relation avec le groupe actuellement en stage à Dinard une fois que celui-ci aura réintégré le centre d'entraînement. Toutes les infrastructures du siège de l'AS Saint-Étienne sont en cours de désinfection. »

6 cas positifs déclarés lors de la reprise

Il faut rappeler que l’ASSE avait connu ses premiers cas de contaminés au Coronavirus en début de la préparation de la saison. Le 18 juin, le club avait signalé 5 cas positifs au COVID-19, dont 3 parmi l’effectif professionnel, sur les 33 joueurs. 21 membres de l’encadrement avaient été testés le 17 juin, à leur arrivée au Centre sportif Robert-Herbin. Le vendredi 19 juin, les Verts avaient signalé un 6e cas positif. Le mercredi 5 août, les tests de dépistage PCR effectués avaient également révélé un cas positif au COVID-19 au sein de l’effectif professionnel. Le joueur concerné avait été immédiatement isolé. Conséquence ? Le match amical prévu le vendredi 7 août dernier, contre le Hertha Berlin, au stade Geoffroy-Guichard, avait été annulé.