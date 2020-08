Stade Rennais FC : Youth League, Final 10, les Bretons à Nyon

Les U19 du Stade Rennais FC ont quitté la Bretagne vendredi soir pour Nyon (Suisse) où se disputera le Final 10 de la Youth League. L’entraîneur Romain Ferrier a convoqué 24 joueurs pour la compétition.

Stade Rennais FC : direction la Suisse pour le Final 10

Les compétitions européennes de football ont repris. Le Final 10 de la Youth League se disputera du 16 au 25 août, à Nyon, en Suisse. Les U19 du Stade Rennais FC ont quitté la Bretagne en direction de Nyon où ils seront samedi en fin de matinée, après un détour à Lyon vendredi soir. Les mesures de sécurité sanitaires sont telles que les jeunes du Stade Rennais FC ne pourront pas arriver sur les lieux de la compétition deux jours avant le coup d’envoi. Ils affronteront l’Inter Milan en 8e de finale. Romain Ferrier a convoqué 24 joueurs, un groupe pléthorique pour lequel il s’est expliqué. « On part avec un groupe assez étoffé parce qu’on peut potentiellement rester une dizaine de jours là-bas si on va au bout. Mais aussi avec parce qu’il y a tous les aléas qu’une compétition à haute intensité peut comporter sur la durée », a confié Romain Ferrier dans des propos rapportés par Ouest-France avant de terminer en disant : « On se donne donc les chances d’avoir un groupe plus dense. »

Le groupe des 24 Rennais convoqués par Romain Ferrier

Damergy, Hesry – Doucouré, Omari, Assignon, Kouao, Doué, Eyoum, Banzuzi – Ugochukwu, Françoise, Waflart, Diouf, T. Matondo, N’Zete, Nugent – Rutter, Abline, Rivollier, Tchaouna, Tel, Da Cunha, Samake, Kadile.