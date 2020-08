OL : Houssem Aouar ne fera aucun cadeau à Man City

Ce samedi, l'OL affrontera Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour Houssem Aouar, son club, l'Olympique Lyonnais, n'est pas favori de la rencontre, mais l'exploit contre les joueurs de Pep Guardiola reste possible.

OL : Houssem Aouar, « tout est possible »

Vendredi, Houssem Aouar, le meneur de jeu de l’OL, était en conférence de presse d’avant match contre Manchester City. Il a rappelé la victoire de l’Olympique Lyonnais sur les Citizens (2-1) en Angleterre, en phase de groupe de la Ligue des Champions 2018-2019, mais il reconnait que « tout est différent cette saison ». Le N°8 de l’équipe de Rudi Garcia a invité ses coéquipiers à se concentrer sur « ce nouveau rendez-vous, car le passé est révolu ». Houssem Aouar sait que l’OL « n’est pas favori » de la rencontre. Malgré tout, il assure qu’ils « vont jouer les coups à fond, avec beaucoup de motivation », car « tout est possible » sur un match.

Maxwel Cornet attendu contre Manchester City

D'après le joueur formé à Lyon, les Gones ont à coeur de « tout faire pour être au rendez-vous des demi-finales ». Pour ce faire, Maxwel Cornet, auteur de trois buts face à Manchester City, en 2018, sera très attendu dans le couloir gauche. « On a reparlé à Maxwel Cornet de ses trois buts face à City. Il m’aide énormément sur son côté gauche », a souligné Houssem Aouar. Le Lyonnais a conclu son intervention face aux médias en disant : « On y va aussi avec beaucoup d’humilité et de confiance. Ce genre de matchs donne l’envie de se surpasser. Il y a beaucoup d’attentes ».