Barca Mercato: Gérard Piqué prêt à partir, il veut du sang neuf

Ce vendredi restera gravé dans les têtes des Catalans après leur lourde défaite 2-8 face au Bayern Munich. Gérard Piqué, cadre et défenseur du Barça, s'est déclaré prêt à quitter le club dans les prochaines semaines. Il demande d'ailleurs un changement en profondeur pour permettre au club de repartir.

Gérard Piqué souhaite un nouveau souffle au club

Gérard Piqué est complètement désabusé par la lourde défaite encaissée par le FC Barcelone vendredi, en Ligue des Champions, face au Bayern Munich. Le club catalan a été battu 2-8 par une équipe intraitable du Bayern Munich. Gerard Piqué, le défenseur central et un des cadres du FC Barcelone, s'est montré définitif dans son analyse de fin de match. Pour lui, une page doit être tournée au club pour lui permettre de repartir. Son appel concerne aussi bien la direction, l'entraîneur et surtout les joueurs.

"S’il faut mettre du sang frais pour améliorer les choses, je suis le premier à vouloir m’en aller s’il le faut... Tout ce que je sais, c’est qu’il faut un changement à tous les niveaux. Pas que pour les joueurs ou l'entraîneur. On est arrivé à un point où on ne peut pas faire plus, donc il faut changer les choses. Ce qui s’est passé aujourd’hui est inacceptable", a déclaré Gerard Piqué après la monumentale défaite de son équipe en Ligue des Champions.