PSG : Paris sanctionné par l'UEFA à cause de Thomas Tuchel

Vendredi soir, l’UEFA a annoncé avoir infligé une sanction financière au PSG. L’instance continentale pointe Thomas Tuchel comme le principal responsable d’un manquement au règlement lors du match contre l’Atalanta.

Thomas Tuchel fait infliger une amende au PSG

Mercredi, le PSG s’est offert une remontada expresse en filant en demi-finale de la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain s’est imposé (1-2) dans les dernières minutes du match contre l’Atalanta Bergame pour rejoindre le dernier carré. Si la deuxième mi-temps parisienne a été de haute facture, l’UEFA a tout de même noté un petit bémol côté parisien. L’instance européenne tient le club pour responsable du retard accusé lors du coup d’envoi de la seconde mi-temps de cette rencontre. La confédération a décidé de sévir suite à ce manquement. Vendredi, elle a annoncé avoir infligé une sanction financière au PSG. Le Paris Saint-Germain a été condamné à payer 30 000 euros d’amende. L’UEFA accuse surtout Thomas Tuchel d’être à l’origine de ce retard.

Que de sales nouvelles pour Tuchel avant Leipzig

À noter que le coach du PSG ne se déplace qu’avec les béquilles depuis quelques jours. Le technicien allemand avait été victime d’une entorse de la cheville gauche la semaine dernière. Thomas Tuchel est blessé comme certains de ses poulains. L’entraîneur parisien devra sans doute faire sans Keylor Navas, dernier à avoir rejoint l’infirmerie parisienne. Le portier de 33 ans est touché à la cuisse et quasi-incertain pour le match contre le RB Leipzig. Son absence se précise d’autant plus que le club a fait appel à Garissone Innocent pour rejoindre le groupe à Lisbonne. Outre Navas, Thomas Tuchel devra encore se passer des services de Marco Verratti (mollet) et Layvin Kurzawa (cuisse) face au Red Bull.